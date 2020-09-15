banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası

Beyaz Saray’da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

İSRAİL'İN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE BAHREYN İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME ANLAŞMASI, BEYAZ SARAY'DA İMZALANDI.

Politika 15.09.2020, 22:00
2
Beyaz Saray’da İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki anlaşmanın imzaları atıldı

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray’da imzalandı.

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzalandı. İmzalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani ve anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından atıldı. Böylece İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımları "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) olarak adlandırılan anlaşma ile Beyaz Saray’da resmiyete dökmüş oldu.

Söz konusu anlaşma ile BAE ve Bahreyn, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. ve 4. Arap ülkesi oldu. Trump imza töreni öncesi Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, anlaşmaya 5-6 ülkenin daha katılabileceğini duyurdu.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0