Beyaz Saray: “Üretim kesintisi Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararını eleştirerek, “Üretim kesintisi Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın gelirlerini artıracak ve yaptırımların etkinliğini azaltacak" dedi.

Suudi Arabistan’ın lider bir rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan’ın OPEC+ ülkelerini petrol üretiminin kesintisine zorladığını ifade edem Kirby, birden fazla OPEC üyesinin Suudi Arabistan’ın baskısına karşı çıktığını ve oylama yapma gereği hissettiklerini söyledi. Kirby, Suudi Arabistan’ın kararına hangi üyelerin karşı çıktığını söylemeyeceğini, üyelerin kendilerinin açıklama yapmasını beklediğini aktardı.

Kirby, Suudi Arabistan tarafından "tamamen ekonomik" olduğu iddia edilen ifadelere karşı çıkarak, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuyu ters çevirmeye veya saptırmaya çalışabilir, ancak gerçekler basit" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, OPEC+ kararının arz ve talep dengesini dikkate aldığını ve piyasa iniş çıkışlarını azaltmayı amaçladığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Kararın ardından Kirby, ABD’nin Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca ABD’li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre’ye tasarı sunmuştu.