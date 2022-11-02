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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını açıkladı.
Politika 02.11.2022, 17:28
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını açıkladı.