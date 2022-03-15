Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Çin, Rusya’nın yanında yer alırsa önemli sonuçlarla karşılaşabilir"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin’in Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin’in Rusya’nın savaş çabalarını desteklemek için askeri veya herhangi bir şekilde yardım sağlaması halinde, ABD ve müttefiklerinin harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti. Psaki, "Kullanmamız gerektiğinde, Avrupalı ortaklarımızla koordineli olarak emrimizde bir dizi araç var" ifadelerini kullandı. Çin’in Rusya’ya yardım etmesi halinde "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyaran Psaki, "Bizim bu toplantıda ilettiğimiz ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın ilettiği şey, yaptırımları ihlal eden veya savaş çabalarını destekleyen askeri veya diğer yardımları sağlamaları durumunda önemli sonuçları olacağıdır" ifadelerini kaydetti. Ayrıca ABD yönetiminin gerilimi tırmandırmamaya çalıştığına da dikkat çeken Psaki, "Herhangi bir başkan için, dünyayı nasıl yönetebileceğinizi, eylemlerin korkunç olduğunu, kabul edilemez olduğunu nasıl açıkça ortaya koyabileceğinizi tartmalısınız. 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak kesinlikle bizim ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygun değil" dedi.

Öte yandan Psaki’nin açıklaması, Sullivan’ın üst düzey Çinli dış politika danışmanı Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya’nın başkenti Roma’da, Pekin’in tutumunu açığa kavuşturmak ve yardımın onlar için maliyetli olacağına dair bir uyarı yayınlamasının ardından geldi.