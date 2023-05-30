Beyaz Saray: “Rusya topraklarına yönelik saldırıları desteklemiyoruz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen İHA saldırıları hakkında bilgi toplanmaya devam edildiği belirtilerek, “Rusya topraklarına yönelik saldırıları desteklemiyoruz” denildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen İHA saldırıları hakkında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, İHA saldırıları hakkında bilgi toplanmaya devam edildiği belirtilerek, “Rusya topraklarına yönelik saldırıları desteklemiyoruz” ifadelerine yer verildi. ABD’nin Ukrayna’ya kendi egemen topraklarını geri almak için ihtiyaç duydukları ekipman ve eğitimi sağlamaya odaklandığı aktarılan açıklamada, bu ay Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 17 kez insansız hava araçları veya füzelerle vurduğu hatırlatıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna kuvvetlerinin Moskova’da yaklaşık 25 İHA ile hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti. Saldırılarda birçok apartmanın vurulduğu ifade edilmiş, Moskova’nın Profsoyuznaya Sokağı’nda bazı apartmanlarda oluşan hasarlardan dolayı Rus ailelerin evlerinden tahliye edildiği belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlenen İHA saldırılarından Ukrayna’yı sorumlu tutmuş, saldırıları “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.