Beyaz Saray: “Erdoğan ve Biden Suriye, Afganistan, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya’yı görüştü”

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın gerçekleştirdikleri görüşmede Suriye, Afganistan, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya konularını ele aldığı belirtildi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Suriye’deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya’daki seçimleri, Doğu Akdeniz’deki durumu ve Güney Kafkasya’daki diplomatik çabaları ele aldığı kaydedildi.

"Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını çizdi" ifadeleri kullanılan açıklamada, Biden’ın Afganistan’daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıldır yaptığı katkılardan dolayı Türkiye’ye memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.