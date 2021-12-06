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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: "Faizin nasıl bir bela ve mikrop olduğunu açık bir şekilde bir kez daha görmüş oluyoruz"
Beyaz Saray, ABD’nin Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı
Beyaz Saray, ABD’nin Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.
Politika 06.12.2021, 21:53 06.12.2021, 22:06
Beyaz Saray, ABD’nin Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.