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Beyaz Saray: "ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri gerekiyor"
Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.
Politika 11.02.2022, 22:12 11.02.2022, 22:42
Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.