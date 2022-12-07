Son Dakika
Beştepe’de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Z
Beştepe’de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.
Politika 07.12.2022, 16:35
Beştepe’de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.