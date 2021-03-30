Beşar Esad ve eşi Covid-19’u yendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19’u yendiği bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, 8 Mart’ta Covid-19’a yakalandığı bildirilmişti. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karantina döneminin sona ermesinin ardından, Covid-19 semptomlarının ortadan kalkması ve PCR sürüntülerinin negatif sonuç vermesi ile Devlet Başkanı Beşar Esad ve Esma Esad bugünden itibaren normal işlerine döndüler" denildi.

Suriye’de bugüne kadar 18 bin 638 vaka, bin 247 can kaybı bildirilirken, gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.