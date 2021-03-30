banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekat oldu
Suudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekat oldu
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!

Beşar Esad ve eşi Covid-19’u yendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19’u yendiği bildirildi.

Politika 30.03.2021, 19:55
2
Beşar Esad ve eşi Covid-19’u yendi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın Covid-19’u yendiği bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, 8 Mart’ta Covid-19’a yakalandığı bildirilmişti. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karantina döneminin sona ermesinin ardından, Covid-19 semptomlarının ortadan kalkması ve PCR sürüntülerinin negatif sonuç vermesi ile Devlet Başkanı Beşar Esad ve Esma Esad bugünden itibaren normal işlerine döndüler" denildi.

Suriye’de bugüne kadar 18 bin 638 vaka, bin 247 can kaybı bildirilirken, gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu