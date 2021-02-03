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Berberoğlu Meclis’teki görevine devam etmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu’nun Meclis’te görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Politika 03.02.2021, 15:35
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Berberoğlu Meclis’teki görevine devam etmeli

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini belirten AYM’nin kararı TBMM, HSK ve Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

AYM’nin ikinci ihlal kararının gerekçesinin yayımlanmasının ardından Meclis’te açıklama yapan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu parlementoda, Meclis’te olmalı. Görevini yapmalıdır. AYM kararında sen seçmen iradesini, milli iradeyi kesintiye uğrattın diyor” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ’

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önce Berberoğlu’yla ilgili verdiği hak ihlali kararına direnmişti. Anayasa Mahkemesi’nin, Berberoğlu’na ilişkin ikinci kararında, kararının kesin ve bağlayıcı olduğunu vurguladığını belirten Erkek yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘Bunu sorgularsan ve kararın gereğini yerine getirmezsen hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık oluştursun’ diyor. Maalesef devletin çivisi çıkmış. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını nereden güç alarak uygulamadı?” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, bir hukuk devletinde anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğuracağının hatırlatıldığını belirten Erkek, “Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Yasama, yürütme, yargı organlarını, mahkemeleri, gerçek ve tüzel kişileri, cumhurbaşkanını herkesi bağlar. Hukuk devletinde bu anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklarının doğacağını da açık bir şekilde ifade ediyor” dedi.

‘BERBEROĞLU MECLİS’TEKİ GÖREVİNE DEVAM ETMELİDİR’

Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu’na ilişkin ihlal kararında, anayasal düzenin korunmasının yalnızca Anayasa Mahkemesi’nin görevi olmadığının vurgulandığını belirten Erkek açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi ilk kez oy birliğiyle verdiği kararı, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’yla ilgili kararını TBMM Başkanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na ve Hakimler Savcılar Kurulu’na da gönderiyor. Hüküm kısmında ilgileri nedeniyle gönderiyorum diyor. Onlara, anaysa hükümlerini, hukukun üstünlüğünü, anayasal düzeni korumak yalnızca benim görevim değil sizin de göreviniz diyor. Buradan TBMM Başkanlığı’na ve HSK’ya seslenmek istiyorum. Sizlerin üzerinize düşen görevleri yerine getirin. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu parlementoda, Meclis’te olmalı. Görevini yapmalıdır. AYM kararında sen seçmen iradesini, milli iradeyi kesintiye uğrattın diyor. Çünkü milletvekilimiz Enis Berberoğlu 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde halkın oylarıyla milletvekili seçildi. Sen bunu kesintiye uğratamazsın diyor. Bu yargılama anayasaya aykırıdır ve milli iradeyi sakatlamıştır diyor. Anayasal düzeni yıkarsanız hepimiz altında kalırız diyor. Anayasal düzeni korumak, hukukun üstünlüğünü korumak hepimizin görevidir. Bu son karar mutlaka ve mutlaka uygulanmalıdır. Milletvekilimiz hakkında yeniden yargılama kararı verilmelidir, hakkındaki mahkûmiyet hükmü ortadan kaldırılmalıdır ve milletvekilimiz Meclis’teki görevine devam etmelidir. “

‘YENİ ANAYASA VURGUSU YAPANLAR SADAKAT YEMİNLERİNİ UNUTMASINLAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin destek verdiği “yeni anayasa” çağrısına ilişkin ise Erkek, “Yeni anayasa vurgusu yapanlar öncelikle anayasaya sadakat yeminlerini unutmasınlar. Tarafsızlık için yemin ettiler. Öncelikle tarafsızlığı gerçekleştirsinler, gerçek anlamda devleti ve milleti temsil etsinler. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için gereğini yapsınlar. Ancak ondan sonra samimiyetleri tartışılabilir” dedi. (DUVAR)

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