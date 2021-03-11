Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti Grubu’nda bu konuya değindi. Erdoğan dünkü AK Parti Grubu’nda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, “Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, “Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza” diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti” diye yazdı. Selvi, Erdoğan’ın konuşmasının ardından Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden olduğunu belirtti.

Finansgundem.com’da yer alan habere göre Berat Albayrak’a önce parti içerisinde bir görev ardından da özellikle enerji konusunda ağırlıklı olmak üzere danışmanlık görevi verileceği iddiaları Ankara kulislerinde konuşuluyor.