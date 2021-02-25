Berat Albayrak geri mi dönüyor?

İstifasının ardından uzun süre kamuoyuna çıkmayan ve ismi uzun bir süre siyasi kulislerde çok duyulmayan, anılmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye yeniden döneceği iddiaları gündeme gelmeye başladı. Siyaset kulislerinde Albayrak'ın yeniden üst düzey bir göreve getirilmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Ancak Albayrak'ın dönüp dönmeyeceği ya da olası yeni görevinin ne olabileceğine ilişkin görüşler ise çok değişken. DW Türkçe'nin ulaştığı AKP'ye yakın bir kaynak, Albayrak'ın dönüşüne artık kesin gözle baktığını söylerken yeni görevin yine ekonomi ile ilgili olacağını ve eski bakanın bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonominin başına geçebileceğini belirtiyor. Bu isme göre Albayrak sadece ekonomiden değil, aynı zamanda enerjiden ve birkaç alandan daha sorumlu olacak ve bu değişiklik AKP'nin 24 Mart'taki büyük kongresinden önce yapılacak.

DW Türkçe'nin ulaştığı diğer bir kaynak ise tüm bu söylentilerin doğru olmadığını, Albayrak'a yakın çeşitli bakanlıklardaki isimlerin hâlâ tasfiye edilmesinin de eski bakanın dönmeyecek olmasının bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Bu arada Albayrak'ın parti genel merkezinde bir göreve getirilme ihtimalini dile getirenler de var.

Ancak kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, Albayrak'ın piyasaların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak durumunda kaldığına işaret ederek eski bakanın olası dönüşünde siyaseti değil piyasaları belirleyici olarak görüyor.

Uslu, AKP seçmenlerinin Albayrak'ın dönmesinden rahatsız olmayabileceğini ve bunun seçmenlere anlatılabileceğini söyleyerek muhalif seçmenin ise zaten AKP'ye oy vermediği için oy dengeleri açısından sıkıntı yaratmayacağını belirtiyor.

"Neticede Albayrak'ın gitmesinin nedeni siyasi olmadığı için, dönmesinin nedeni de siyasi olamaz" diyen Uslu, eski bakanın yeniden ekonominin başına gelme ihtimalini yüksek görmediğini kaydediyor.

Albayrak'ın dönüp dönmeyeceği ya da yeni görevinin ne olabileceğine ilişkin tahminler ekonomi çevrelerince de yakından izleniyor. Peki Albayrak bazı kesimlerin iddia ettiği gibi yeniden ekonominin başına gelirse ne olur?

Bluebay Asset Management'ten Timothy Ash, Albayrak'ın yeniden ekonominin başına geçeceğine çok ihtimal vermeyen isimlerden. Yaptığı değerlendirmede Lütfi Elvan-Naci Ağbal yönetiminin piyasa dostu ve ortodoks politikalarla ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik iyi bir iş çıkardığını belirten Ash, "Piyasanın ekonomi yönetiminde bir başka değişikliği daha kaldıracağını sanmıyorum. Piyasanın bugün gösterdiği tepki de bunun bir göstergesi" diyor.

Albayrak'ın gidişi ve ekonomi yönetimindeki değişimin ardından geçen haftaya kadar yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarına 5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere toplam 20 milyar dolarlık giriş yapmıştı.