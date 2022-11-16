Belgrad’da Sırbistan-Avusturya-Macaristan’dan üçlü zirve

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzensiz göç gündemiyle Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ilki 3 Ekim’de yapılan Avusturya-Macaristan-Sırbistan zirvesinin ikinci ayağı için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya geldi. Üç ülke, düzensiz göçe karşı mücadelede iş birliği için mutabakat zaptı imzalarken, Vucic, Orban ve Nehammer, ortak basın toplantısı düzenledi.

“Avrupa’yı savunuyoruz”

Ortak basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin düzensiz göçmenlerin otoparkı haline gelmek istemediğini söyledi. Düzensiz göçe karşı Avusturya, Macaristan ve Sırbistan polisinin iş birliğinden gurur duyduklarını ifade eden Vucic, düzensiz göçmen sayısının bir önceki yıla nazaran iki kat arttığına dikkat çekti. Sırbistan’ın sınırlarını korurken aynı zamanda Avrupa’yı da koruduklarını ifade eden Vucic, koruma altına alınan sınırı Kuzey Makedonya’nın da desteğiyle giderek daha güneye itmeyi planladıklarını duyurdu. İlk adımın Sırbistan’ın vize politikasının Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu hale getirilmesi olduğunu söyleyen Vucic, ülkesinin bu çerçevede Tunus ve Burundi’ye yönelik vize rejimini değiştirdiğini açıkladı.

Vucic, Sırbistan’a en çok düzensiz göçmenin Bulgaristan ve Kuzey Makedonya üzerinden geldiğini ve Kuzey Makedonya sınırındaki güvenliği Macaristan ve Avusturya’nın yardımıyla artırma kararı aldıklarını söyledi. Macaristan Başbakanı Orban’a enerji sahasında, özellikle doğal gaz tedarikinde Sırbistan’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Vucic, görüşmede enerjide iş birliğine ilişkin projelerin de masaya yatırıldığını ifade etti.

“Üç ülkenin kendi sınırlarını korumak için AB’den bağımsız hareket etme kararından gurur duyuyoruz”

Avusturya Başbakanı Nehammer ise yaptığı açıklamada, ülkesinin düzensiz göç konusunda karşılaştığı en büyük sorunun sığınma talepleri olduğunu söyledi. Avusturya’nın bu yıl 96 bin iltica başvurusu aldığını vurgulayan Nehammer, sadece bu verinin dahi AB’nin göçmenlere yönelik sisteminin işlevsiz olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. AB üyesi iki ülke olan Macaristan ve Avusturya’nın Sırbistan ile iş birliğine gitmesinin Brüksel’e net bir mesaj gönderdiğini ifade eden Nehammer, bu üç ülkenin kendi sınırlarını korumak için AB’den bağımsız hareket etme kararı almalarından gurur duyduklarını söyledi.

“Macaristan baskı altında”

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan’ın hem Ukrayna hem de Sırbistan tarafından gelen göç hareketleri nedeniyle iki yönlü bir baskı altında olduğunu söyledi. Sırbistan’ın da aynı konudan muzdarip olduğunu ve zor durumlarda birbirlerine yardımcı olduklarını vurgulayan Orban, bunun bir hayatta kalma içgüdüsünün neticesi olarak ortaya çıktığını ve aynı duyguları Sırbistan’ın da paylaştığını düşündüğünü ifade etti.