Belediye Meclisi halkın ayağına gitti

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci oturumu Çakmaklı Mahallesi’ndeki bir köy kıraathanesinde gerçekleşti. Vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen meclis oturumun ardından Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Türkiye’de bir ilke imza atan ve her yıl meclis oturumlarının bir bölümünü mahalle ve köy kahvehanelerinde gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. Vatandaşın meclis tarafından alınan kararları öğrenebilmesi, katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi, şeffaflık ve demokrasi adına kahvehane ve parklarda meclis toplantısı yapan Büyükçekmece Belediyesi, Mayıs ayı birinci oturumunu köy kahvesinde gerçekleştirdi.

Halkın ilgisi çok yoğundu

Mahalle halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de belediye meclisini vatandaşın ayağına götüren ilk belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Mahalle muhtarlarımızın da mahallelerinde yapılan bu meclis toplantıları onlar içinde çok güzel çalışma oluyor. Meclis bittikten sonra meclis esnasında vatandaşımız bizi dinliyor. Bana ister özel ister soru sormak isteyen vatandaşımız olursa her zaman olduğu gibi net bir şekilde cevap veririz. Toplantının tamamı canlı yayın olarak dışarı veriliyor. O nedenle konuşmalarda da sizi dışarıda da izliyorlar. Bunun da bilinmesinde fayda var.”

Mahalle halkın sorun ve taleplerini dinledi

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından söz alan parti grup başkan vekilleri ve siyasi parti temsilcileri Mayıs ayı içinde gerçekleşecek olan önemli gün ve haftalara yönelik olarak mesaj verdi. Yapılan konuşmaların ardından meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclisi kapatan Başkan Akgün daha sonra Çakmaklı Mahalle Muhtarı Erkan Eski ve teknik ekibi ile birlikte mahalle halkının sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Akgün, mahalle halkından gelen istek ve şikayetlerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

“Demokrasi adına çok olumlu”

Belediye Meclisi’nin mahallelerinde toplanması vatandaşları da memnun etti. Konuya ilişkin olarak görüşlerini dile getiren mahalle sakini Miray Irmak şunları söyledi: “Çakmaklı Mahallesinde oturuyorum. Bugün belediyeden bizim sıkıntılarımızı dinlemek için geldiler. Biz de belirttik. Hepsine çok olumlu şekilde yardımcı olacaklarını söylediler. En kısa zamanda da inşallah görmeye başlarız çalışmaları. Özellikle de daha biz köy halkı olduğumuz için bizim köyümüzde yaşayanların böyle bir meclis toplantısına gidip gelme ya da sıkıntılarını paylaşma açısından zor oluyordu. Burada olması bizim için çok iyi oldu. Daha rahat olduğunu düşünüyorum ve demokrasi açısından da kesinlikle çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Hasan Akgün’e çok teşekkür ederiz. Buraya geldiniz hep beraber meclis olarak yardımcı oldunuz çok sağ olun."