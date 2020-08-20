Belediye başkanlarıyla buluşma... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı https://t.co/uoyJmMJpCd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

19 yıl önce dualarla halis niyetlerle diktiğimiz AK Parti fidanı, bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştü

Milletimizin tüm fertlerini, renklerini içinde barındıran güçlü bir kadroyuz

Biz yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkı ile çıktık

Bu yolculukta nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan halkın ve hakkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik

Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Bize oy versin vermesin, yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi prensip edineceğiz.

Biz sözünün eri olan bir kadroyuz. Bugüne kadar hizmetlerimiz ile konuştuk. Milletin karşısına uçuk vaatlerde değil, uygulanabilir projelerle çıktık.

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanları ayrımcılığa uğradı.

Atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i ne hale getirdiklerini görüyorsunuz değil mi?

Şehir planları hazırlanacak. Alt ve üst yapı sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm vatandaşın ihtiyacına göre yürütülecek.

AYRINTILAR GELECEK...