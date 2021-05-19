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Belediye başkanı üstü açık otobüsle çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı

Osmaniye’nin Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle bayrak ve oyuncak dağıttı.

Politika 19.05.2021, 12:35
Belediye başkanı üstü açık otobüsle çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı

Osmaniye’nin Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle bayrak ve oyuncak dağıttı.

Düziçi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hükümet konağı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören çelenk sunumu ile devam etti. Buradaki törenin sona ermesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği üstü açık otobüsle ilçe merkezinde tur atan Belediye Başkanı Alper Öner, otobüsün üzerinden çocuklara bayrak ve oyuncak dağıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, oyuncak ve bayrak alan çocuklar mutlu oldu.
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