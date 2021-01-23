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Belediye başkan yardımcısı, kadın meclis üyesine hakaret ederek üzerine yürüdü

İzmir’de Foça Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası, Denetim Komisyonu Toplantısında, iddialara göre AK Partili meclis üyesi Sinem Atan’ın, yapılan çalışmaların makbuzunu sorması üzerine, “Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizin Allah belanızı versin” diye hakaretler ederek üzerine yürüdü. Meclis üyesi Atan, olay sonrası, Ası hakkında suç duyurusunda bulunurken, “Bu tür engellemelere rağmen görevimizi en iyi şekilde yapacağız” dedi.

Politika 23.01.2021, 12:56
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Belediye başkan yardımcısı, kadın meclis üyesine hakaret ederek üzerine yürüdü

İzmir’de Foça Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ası, Denetim Komisyonu Toplantısında, iddialara göre AK Partili meclis üyesi Sinem Atan’ın, yapılan çalışmaların makbuzunu sorması üzerine, “Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizin Allah belanızı versin” diye hakaretler ederek üzerine yürüdü. Meclis üyesi Atan, olay sonrası, Ası hakkında suç duyurusunda bulunurken, “Bu tür engellemelere rağmen görevimizi en iyi şekilde yapacağız” dedi.

Foça Belediyesinde, dün öğle saatlerinde, 2020 Denetim Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Foça Belediyesi Meclis üyesi Sinem Atan da Denetim Komisyon Üyesi olarak katılırken, belediyenin yıl içinde yaptığı çalışmalar hakkında aynı zamanda belediye başkan yardımcısı da olan İmar Müdürü İsmail Ası’ya sorular yöneltti. Denetim Komisyon üyesi Atan, İmar Müdürü İsmail Ası’ya, yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğini söyleyince, Ası ise Sinem Atan’a hakaretler savurmaya başladı.

Görevi gereği Denetim Komisyon Toplantısına katıldığını ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek istediğini söyleyen Sinem Atan, “Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olan İmar Müdürü İsmail Ası’dan, yapılan çalışmaların makbuzlarını sordum ve görmek istediğimi söyledim. Ancak talebimi ret edip, bana hakaret etmeye başladı. Bana, ‘Siz bunu sorgulayamazsınız. Sorgulayacaksanız önce hükümet binasını sorgulayın. Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizi Süleyman abiniz bile kurtaramaz. Önce siz hükümetinizi sorgulayın. Sizin Allah belanızı versin’ şeklinde hakaretlerle üzerime yürüdü. Daha sonra dosyalarında olan makbuzları da alıp toplantıyı terk etti. Bu olayların hepsi de CHP’li ve MHP’li meclis üyelerinin önünde gerçekleşti” dedi.

“Bu yapılanın takipçisi olacağız”

Olayın ardından vakit kaybetmeden Foça Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Atan, “Bizleri buraya halkımız seçti ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Foça halkının emaneti olan belediyemizin her bir kuruşunun hesabını sormak zorundayız. Ancak bugün yapılan bu saygısızlık ve hakaret dolu engelleme, aynı zamanda ilçemizin belediye başkan yardımcısı sıfatını taşıyan bir kişiye yakışmadı. Sözde kadın haklarını savunanlar bugün gözlerini karartıp, bir kadına hakaret ederek üzerine yürüyebiliyor. Bu yapılanın takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
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