Belde statüsünü kazandı, 8 yıl sonra seçim heyecanı yaşanıyor

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünün 2014’te kaybettiği belde statüsünü yeniden kazanmasının ardından alınan belediye başkanı seçim kararı, sevinçle karşılandı. Siyasi partilerin seçim çalışmalarına başladığı beldede büyük heyecan yaşanıyor.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga, 2014’te nüfusunun 2 binin altına sebebiyle belde statüsünü kaybetti. Dodurga Belediyesince tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada Dodurga köyünün belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı. Kararın çıkmasının ardından beldede yeniden belediye başkanı seçilmesi için karar alındı. Dodurga’da, seçim sürecine kadar Çankırı Valiliği tarafından Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, belediye başkanı olarak görevlendirildi. 3 Temmuz tarihine yapılacak olan seçim ise beldede sevinçle karşılandı. Siyasi partiler ise beldedeki seçim hazırlıklarına başladı.

"8 parti burada aday gösterdi"

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de beldeye gelerek partisinin seçim çalışmalarını başlattı. Süleyman Demirel de ölüm yıl dönümünde beldede anıldı. Beldedeki seçimlerin 2023 seçimleri öncesinde bir prova olduğunu söyleyen Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Bugün Dodrugamızın seçim heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanı yaşarken 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in vefatının 7’inci seneyi devriyesi. Buradaki merkez camide mevlid’i şerif okuttuk. Bir ziyafetimiz oldu. Seçim çalışmalarına start verdik. Dodurga halkı seçime çok heyecanlı bir şekilde başlamış. 8 yıl aradan sonra seçim heyecanını yaşıyor. 8 parti burada aday gösterdi. Adalet Partisi olarak biz de bu ezberi bozabilmek için bir kadın aday gösterdik. Kadın adayımız, Dodurga’nın evladı olan Emine Yayla oldu. Kim iyi çalışırsa o galip çıksın. Dodurga seçiminin bir özelliği de 2023’te yapılacak genel seçimlerin bir prova seçimi olmasıdır. Partiler burada kendilerini gösterecekler” dedi.