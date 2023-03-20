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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.
Politika 20.03.2023, 19:55
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.