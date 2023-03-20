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Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.

Politika 20.03.2023, 19:55
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) tarafından deprem felaketinden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda 7 milyar euro yardım taahhüt edildi.

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