Belçika’dan Türkiye ve Suriye’ye 5 milyon euro yardım

Belçika, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen bölgeler için 5 milyon euroluk acil yardım paketi hazırlıyor.

Belçika, Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’de de hasara neden olan depremlerin ardından yeni bir yardım kararı aldı. Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, yıkıcı depremlerin ardından 5 milyon euroluk bir acil yardım paketi hazırlığında olduklarını duyurdu. Türkiye ve Suriye’den gelen görüntülere kimsenin kayıtsız kalamayacağını ifade eden Gennez, "Binlerce ölü, on binlerce yaralı var. Evler, hastaneler, okullar harabeye döndü. Sıcaklık sıfırın altında. Aileler, kar yağarken geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. İnsani ihtiyaçlar çok büyük. Türk ve Suriye halkıyla dayanışma göstermeli ve yardımları süratle ulaştırmalıyız. Türk Kızılay’ı şimdiden 2 binden fazla gönüllüyü seferber etti. Hayatta kalanlara ve diğer yardım görevlilerine sıcak yemek dağıtıyorlar, mağdurlara psikolojik destek sağlıyorlar. Kızılay personeli de Suriye’de yoğun bir şekilde çalışarak ilk yardım yapıyor" dedi.

"Suriye’de durum depremden önce de zordu"

Suriye’deki mevcut durumun depremden önce de zorlu olduğunun altını çizen Gennez, "Oradaki insanların elektriğe, suya neredeyse hiç erişimi yok. Gıda kıtlığı yaşanıyor. Ancak bu felaket, durumu daha çaresiz bir boyuta sürüklüyor. Suriyelileri ortada bırakamayız. İç savaşın başlamasından bu yana Belçika, Suriyelilere destek vermek için insani yardım gönderdi.