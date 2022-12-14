Belçika ve Maltalı bakanlardan Türkiye’ye ziyaret

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib, yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, 15 Aralık’ta Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve uluslararası güncel konuların ele alınması öngörülüyor.

Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 15 Aralık’ta bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.