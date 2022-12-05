Belçika, Filistinli diplomatlara AB eğitimi verecek

Belçika, Filistinli diplomatlara Avrupa Birliği (AB) kurumlarının işleyişi çerçevesinde diplomatik müzakere, lobi faaliyetleri, halkla ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarında özel bir eğitim verecek.

Belçika Dışişleri Bakanlığı destekli Egmont Enstitüsü, başkent Brüksel’de faaliyet gösteren Filistinli diplomatlara yönelik özel bir eğitim verecek. "Filistinli Diplomatlar İçin Diplomatik Uygulamalar ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Eğitimi" olarak adlandırılan proje, 6-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Filistin’in uluslararası alanda daha iyi temsil edilebilmesi ve uluslararası diplomaside etkin olabilmesi amacıyla düzenlenecek eğitimde, Filistinlilerin, Avrupa Birliği’nin (AB) ve birçok ülkenin diplomatik temsilcilerinin bulunduğu Brüksel’de daha etkili bir temsil sağlayabilmesi amaçlanıyor. Egmont Enstitüsü tarafından eğitime ilişkin yapılan açıklamada, "Bu eğitim, katılımcıları Belçika diplomasisi ve AB’nin mekanizmaları hakkında bilgi ile donatmayı amaçlamaktadır. AB bağlamında müzakereler, diplomatik savunuculuk ve halkla iletişim dahil olmak üzere diplomatik beceriler uzmanlarımız tarafından paylaşılacak. Brüksel’in konumundan yararlanarak, çeşitli AB kurumlarına yapılan çalışma ziyaretleri ile Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) dahil olmak üzere ilgili kuruluşlarla toplantılar ve uluslararası ilişkiler hakkında gerçek dünya görüşleri sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Belçika, Şubat 2015’te federal parlamentoda kabul edilen öneriye göre Filistin’i, "İsrail’le barış görüşmelerini sürdürmesi" kaydıyla hükümete "Şartlı olarak devlet olarak tanıma" tavsiyesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Belçika hükümeti, geçtiğimiz Mart ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin yanı sıra Kudüs’teki projeleri desteklemek için de Filistin ile 5 yıllık bir finansman anlaşmasının parçası olarak 70 milyon euroluk bağışta bulunma sözü vermişti.