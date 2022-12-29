Belarus, Ukraynalı büyükelçiye nota verdi

Belarus, Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin Brest bölgesine düşmesiyle ilgili nota verdi.

Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin yerel saatle 10.00-11.00 sıralarında Belarus’un Brest bölgesine düşmesinin ardından Belarus ile Ukrayna arasındaki gerilim arttı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisine konudan duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini ve nota verildiğini belirtti. Belarus’un olayı son derece ciddi olarak nitelendirdiğini ifade eden Sözcü Glaz, "Ukrayna tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumlulardan hesap sorulmasını ve gelecekte böyle olayların bir daha tekrarlanmaması için kapsamlı önlemler alınmasını talep ettik" dedi.

Füzenin yakın zamanda Polonya’da yaşanan olaya benzer şekilde yanlışlıkla Belarus topraklarına düştüğü ya da Belarus’un hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü şeklinde iki ihtimal üzerinde duruluyor.