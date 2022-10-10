Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Putin ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin ile muhtemel saldırılara karşı ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’dan yeni bir açıklama geldi. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nun gayri resmi liderler zirvesinde ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Rusya ile Belarus arasında imzalanan "Birlik Devletler" anlaşması doğrultusunda ortak bölgesel güç konuşlandırma çerçevesinde 2 gün önce askeri birliklerin oluşturulmaya başlandığını belirten Lukaşenko, "Birlik Devletleri’nin, Batı sınırlarında ağırlaşan koşullar nedeniyle Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti olarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık. Tehditlerin seviyesi üst seviyeye ulaşırsa birlik devletlerinin güçlerini kullanmaya başlayacağız. Bu oluşumun öncüsü her zaman söylediğim gibi Belarus Silahlı Kuvvetleri’dir. Bu oluşumun hazırlıkları 2 gündür sürdürülüyor" dedi.

Güvenlik konulu toplantısında Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaştıklarını söylerken aynı zamanda kendilerinin Ukrayna’ya saldırmamasına rağmen batılı ülkeler tarafından bu yönde suçlandıklarını da savunan Lukaşenko, "Savunma Bakanlığı Stratejik Yönetim Merkezi’nde yaptığımız görüşme gibi burada da güvenlik konularını ele alıyoruz. Devletimizin güvenliğini güçlendirmek için başka neler yapılması gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Hızla değişen durum göz önünde bulundurularak Belarus çevresinde de durum gerginliğini koruyor. Aynı zamanda Batı, Belarus ordusunun Ukrayna topraklarına gireceği yönünde fikirler yaymaya devam ediyor. Bu dolduruşlara aldanan NATO ve bazı Avrupa ülkeleri ülkemize karşı nükleer saldırı fikrini şimdiden göz önünde bulunduruyor" ifadelerini kullandı.