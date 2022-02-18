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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev’in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi"
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev’in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.
Politika 18.02.2022, 16:51
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev’in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.