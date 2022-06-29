Bekir Bozdağ: “İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından hazırlanan İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi Programına katıldı.