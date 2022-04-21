Bekir Bozdağ: "(Bursa ve İstanbul’daki patlamalar) Terör örgütü Pençe Kilit operasyonu kıskacından kurtulmak için farklı şeyler planlıyor olabilir"

BURSA’DAKİ PATLAMA

- "İlk bilgilere göre önemli sonuçlara ulaştığını görüyoruz"

- "Cezaevlerine dönük uzun zamandır yürütülen bir kampanya var"

- "Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların nerdeyse hepsi asılsız çıktı"

- "Kemal Kılıçdaroğlu şehidimiz ve yaralılarımızla alakalı bir değerlendirmede bulunmadı"

TÜGVA SALDIRISI: