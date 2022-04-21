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Bekir Bozdağ: "(Bursa ve İstanbul’daki patlamalar) Terör örgütü Pençe Kilit operasyonu kıskacından kurtulmak için farklı şeyler planlıyor olabilir"
Bekir Bozdağ: "(Bursa ve İstanbul’daki patlamalar) Terör örgütü Pençe Kilit operasyonu kıskacından kurtulmak için farklı şeyler planlıyor olabilir"
Politika 21.04.2022, 16:28
Bekir Bozdağ: "(Bursa ve İstanbul’daki patlamalar) Terör örgütü Pençe Kilit operasyonu kıskacından kurtulmak için farklı şeyler planlıyor olabilir"
BURSA’DAKİ PATLAMA
- "İlk bilgilere göre önemli sonuçlara ulaştığını görüyoruz"
- "Cezaevlerine dönük uzun zamandır yürütülen bir kampanya var"
- "Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların nerdeyse hepsi asılsız çıktı"
- "Kemal Kılıçdaroğlu şehidimiz ve yaralılarımızla alakalı bir değerlendirmede bulunmadı"
TÜGVA SALDIRISI: