Bedelli askerlik düzenlemesi komisyonda

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonunda başlandı.

Milli Savunma Komisyonu, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Toplantının başında milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi veren Aydın, “Bugün itibarıyla sayıları 550 bin civarında olan yoklama kaçağı ve bakayaların beklentilerinin karşılanması ve bakaya miktarının azaltılmasının toplumsal rahatlamaya katkısı olacağı değerlendirilmektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya herhangi bir takvim yılı toplam 184 gün veya daha fazla süre yurtiçinde bulundukları dövizle askerlik çerçevesinden çıkarılanların beklentileridir. Dövizli askerlik çerçevesinden çıkarılan 2 bin 53 vatandaşımızın

beklentilerinin karşılanması, yurtdışındaki ekonomik ve sosyal kazanımlarının korunması bulundukları ülke ile bağlarının muhafaza edilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir” dedi.