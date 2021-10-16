BBP lideri Destici’den Mevlid Kandili mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, insanlığın bugün içinde olduğu durumun çözümüne ancak Peygamber Efendimizin risaletine ve sevgisine sarılarak ulaşılacağını belirten BBP Genel Başkanı Destici şunları kaydetti: “İnsanlık; teknolojide, sanayide, tıpta, baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve bunların sağladığı imkanlarla; dünyanın her köşesinde, savaşlarla, hastalıklarla, açlıkla, yoksullukla, mücadele eden, sömürülen mazlumların görüntülerinin aynı kadrajda izlendiği trajik bir çağı yaşıyor.

Dünyanın kaynakları, imtiyazlı azınlıklar tarafından yağmalanıp, aynı kaynaklar süfli lükslere, sömürülen mazlumlara karşı kullanılmak üzere silahlara ve o sömürü çarkını çevirmeye harcanırken; o kaynakların üzerinde yaşayan milyarlarca mazlum insan, bir yudum temiz suya, bir avuç sağlıklı yiyeceğe ulaşmakta zorluk çekiyor.

Yüreklerinde insanlığa ait bir parça iz kalmış herkesin yüreklerinin kanadığı bu görüntülere bakarken, Peygamber Efendimiz’in, 1400 yıl öncesinden bize ulaşan, “Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir. sözlerinin ihtişamıyla sarsılıyoruz.

Tüm dünyada, yönetimlerin ve adaleti sağlamakla görevli kuruluşların, güçlülerin oyuncağı yapıldığı vahşi bir dünya düzeninin içinde; Kainatın Efendisi’nin, “Emaneti ehline vermezseniz kıyameti bekleyiniz.” ve “Bir günlük adaletli yönetim, 60 yıllık ibadete yeğdir.” sözleriyle, insan olmanın faziletini hatırlıyoruz.

Güç odaklarının şekillendirdiği dünya düzeninin, idarelerin, devlet yapılarının, birbirlerini güçlendirdikçe, mazlumları ezen, yok eden güç sarmalının sebep olduğu katliamlara, acılara dehşetle şahit olurken; O’nun, zaman ve mekan ötesi “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” ve “Hak yolda akıtılan bir damla mürekkep, şehit kanından daha mübarektir.” sözleriyle varlığımızı yeniden anlamlandırıyor, tüm sahte tanrıları ve putları yıkarak, insanlığa “sadece Allah’a kulluk ederek özgür olabileceklerini” öğreten Allah’ın Resulü’nün değerini, önemini ve insanlığın O’na ne çok ihtiyacı olduğunu geçen her gün artan bir özlemle yeniden anlıyoruz.

O’na ne kadar muhtacız

Her yıl, hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğduğu geceyi, Mevlid Kandili olarak kutluyoruz.

İnsanlığın bugün içinde bulunduğu problemlerin çözümüne, dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna; ancak onun risaletine ve sevgisine sarılarak ulaşabilmemizin mümkün olacağına inancımı ve vesile olması dileklerimi dile getirerek; milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum.”