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BBP lideri Destici: “Türkiye, NATO’nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmamıştır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkiye, NATO’nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimse, NATO’nun bir ’savunma ittifakı’, üyelerinin ise ’müttefiklik anlayışı’ içinde olmaları gerektiğini unutmamalıdır” dedi.

Politika 17.05.2022, 14:20
BBP lideri Destici: “Türkiye, NATO’nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmamıştır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkiye, NATO’nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici bir politika içinde olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimse, NATO’nun bir ’savunma ittifakı’, üyelerinin ise ’müttefiklik anlayışı’ içinde olmaları gerektiğini unutmamalıdır” dedi.

Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polislerinden Erol Yıldız’ın vefatına değinerek, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polislerinden, TBMM Koruma Daire Başkanlığı Personeli Erol Yıldız’ın elim bir trafik kazası neticesiyle vefatını öğrendim. Arkadaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Destici, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma taleplerine ilişkin, “Her iki ülkenin talepleriyle ilgili Türkiye’nin birinci dereceden, cumhurbaşkanımız ve dışişleri bakanımızın ifade ettiği prensiplerin; öncelikle muhatapları ve NATO üyeleri, sonra da dünya kamuoyu tarafından doğru değerlendirilmesi gerektiğinin öneminin altını çizmek istiyorum. Ukrayna’da devam eden savaş, haklı olarak, Rusya’yla sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinde açıkça dile getirilen bir tedirginliğe neden oluyor. Bu aşamada, zaten Rusya’nın savaş sebebi olarak açıkladığı, ’NATO’nun Rusya’nın güvenliğini tehdit edecek biçimde genişlemesi’ ve bunun karşısında ’savaşın nükleer silahların da kullanılacağı bir genişlemeye neden olma ihtimali’nin doğru değerlendirilmesi gerektiğini, atılacak her adımın barışı tesis etme hassasiyetiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin, dünyanın dengelerinden bihaber şekilde ’NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ cümlesinin peşine takıldığı günlerden bugüne, Ukrayna’da yaşananlara rağmen, içinde bulundukları uykudan uyandıklarını ama hala o günkü anlayışlarını gözden geçirmediklerini görüyoruz. Tekrar hatırlatalım, Türkiye, NATO’nun en büyük askeri güçlerinden biridir. Türkiye; jeopolitiği, ekonomisi, askeri gücü ve potansiyeli itibarıyla dünya barışının mihveridir” diye konuştu.

"Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya’da PKK’ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor"

büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye’yi, terör örgütlerine destek vererek, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukukun kendine tanıdığı haklarını elinden almaya çalışarak, Yunanistan’ı uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırarak, Türkiye’de kendi çıkarları doğrultusunda bir yönetim oluşturmak için, yine Türkiye’ye yönelik askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulayarak, atılan adımların ne tür bir tarihi yanılgı ve adaletsizlik olduğu, her gün, ortaya çıkan her gelişmeyle, yeniden, bir kez daha doğrulanmış oluyor. Herkes başta Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO’nun durumuna, ilkeler ve prensipler doğrultusunda yaklaşmalıdır. Tekraren ifade etmekte fayda görüyorum; bu şartlarda uluslararası alanda atılacak her adım, barış yönünde bir fayda sağlamalıdır. Türkiye, NATO’nun genişlemesiyle ilgili, hiçbir zaman, engelleyici bir politika içinde olmamıştır. Bununla birlikte, hiç kimse, NATO’nun bir savunma ittifakı, üyelerinin ise müttefiklik anlayışı içinde olmaları gerektiğini unutmamalıdır. Bugünkü örnekte olduğu gibi, konunun en temel esasları yok sayıldığı zaman, doğru adımlar atmak, maalesef mümkün olmayacaktır.“

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde doğru, dengeli, barışçı, kararlı, akla ve hukuka uygun bir yol takip ettiğini söyleyen Destici, “Şu anda, Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri çerçevesinde, bu ülkelerdeki PKK’ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor. Sadece İsveç ve Finlandiya’yla sınırlı kalmadan, NATO üyesi bütün ülkelerde, PKK ve uzantısı yapıların bütün etkinliklerine yasaklama getirilmelidir. Aynı savunma ittifakındaysak, aynı savunma ittifakında olacaksak, her bir üyeye gelecek saldırılara tümümüz müttefiklik ilişkisi içerisine karşı duracaksak, 40 yıldır Türkiye’ye karşı ahlaksız bir savaş yürüten terör örgütüne karşı, müttefiklerimizin ’bir terör örgütüne karşı nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davranmalarını bekleme’nin en tabii hakkımız olduğunu yeniden, kararlılıkla dile getirmek istiyorum. PKK ve uzantılarının bütün NATO ülkelerindeki faaliyetlerine, tüm NATO ülkelerinin terör örgütlerine destek vermesine son verilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda ısrarcı olmalıdır. Yunanistan’ın, Türkiye’yi hedef alacak ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırması, Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik kısıtlamalar sona erdirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine çevrilmesine muhalefetin tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Destici, “Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeridir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Gazi Meclisimizin ilk Başkanıdır. Her konuda Atatürk’ü istismar etmekten vazgeçsinler. Önce Gezi’de milletimiz, devletiyle birlikte gereken cevabı vermiştir, daha sonra da 15 Temmuz’da vermiştir. Sandık dışında bir çare aramasınlar” ifadelerini kullandı.

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