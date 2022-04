BBP Lideri Destici: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz için hep umudu temsil etmiştir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayınladı. Destici mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz için hep umudu temsil etmiştir” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Destici yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yılını; tüm dünyada iki yılı aşan kısıtlamaların yaşandığı ve 6,5 milyon insanın hayatını kaybettiği pandeminin; Avrupa’nın ortasında on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesine, tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan ve nükleer silahların telaffuz edildiği bir savaşın; tüm dünyayı etkisi altına alan, pandeminin ve savaşın neden olduğu, derin ve sarsıcı bir ekonomik krizin gölgesinde kutluyoruz”.

Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemine vurgu yaparak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz için hep umudu temsil etmiştir. Milletimiz, yurdumuzun işgal edildiği günden bugüne, Meclis’i varsa, millet iradesi tecelli ediyorsa, Ankara’da temsilcileri görev yapıyorsa, umudunu hiç kaybetmemiş, o umut ve milletin iradesi, karşısına çıkan her engeli aşmış, her düşmanı, her zorluğu yenmiş, ay yıldızlı al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Destici mesajına şu şekilde devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti, etkisi ve gücü, sınırları içinde yaşayan vatandaşlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya üzerindeki her ülkede hayatını devam ettiren vatandaşlarımızın; tüm dünyada, “Türküm” diyen her soydaşımızın; dünya üzerinde dara düşmüş, işgal altında, zulüm gören, haksızlığa uğrayan her Müslümanın “Bir gün gelecek” diye beklediği; kendinin bildiği, kendinden bildiği; zırhı, koruyucusu, sığınağı, şefkat eli, adalet kalesidir. Türkiye Cumhuriyeti, biz ne kadar birlik içinde, ne kadar dayanışma içinde, ne kadar bizi millet yapan değerlerimize bağlıysak, o kadar güçlü olmuştur ve güçlü bir şekilde sonsuza kadar var olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yılını; başta çocuklarımız olmak üzere milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum; 23 Nisan’ı çocuklarımıza, istikbalimizin umut ışıklarına armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İlk Başkanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, kuruluşundan bugüne milletin istiklali ve istikbaline hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan TBMM üyelerini, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yad ederek şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum.”