BBP lideri Destici: ”Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planladığı harekatı destekliyoruz”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Atatürk’e bağlı olmanın Türkiye’ye savaş açmış terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla oy hesabı için pazarlıklara girmemeyi gerektirdiğini dile getirdi. Destici, "Cumhuriyet’e bağlı olmak ‘Türkiye’de yönetim değişikliğini muhalefetteki dostlarımızla gerçekleştireceğiz’ diyen ABD Başkanı Biden’a, onun ülkemize ve Türk siyasetine talimat vermeye teşebbüs eden yöneticilerine, büyükelçilerine ‘Siz kim oluyorsunuz’ demeyi gerektirir” diye konuştu.

“Yapılması planlanan harekatı destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz”

Destici, güneyde Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğini belirterek, “Irak ve Suriye’de devlet otoritesinin söz konusu bölgeye hakim olamaması ve ‘oluşturulmuş’ bu otorite boşluğunun terör örgütlerinin yaşam alanı haline dönüştürülmesi nedeniyle Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, kendisine saldıran terör örgütlerine karşı halkını ve sınırlarını savunuyor. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarını şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan harekatı da destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza

Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun denetimli serbestlikle serbest bırakılmasının olumlu bir gelişme olduğunu düşündüğünü belirten Destici, “Kaftancıoğlu’nun hüküm giydiği fiillerin kabul edilemez olduğunu, kınadığımı ve ceza alması gerektiğini; mahkeme sürecinin ilk andan tahliye sürecine kadar şova dönüştürülmesinin yanlış ve kabul edilemez olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Ancak cezanın suçla orantılı olması gerektiği, fiili şiddet eylemlerinde bulunan çok sayıda suçlunun bir gün bile hapis yatmadıkları şartlarda hakaret suçlarının hapisle cezalandırılmasının kamu vicdanını rahatsız edeceği kanaatindeyim” dedi.