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BBP Lideri Destici: “Rusya’nın bugün başlattığı savaş işgalci bir girişimdir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle partisinin Başkanlık Divanı’nı topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Destici, "Rusya’nın bugün başlattığı savaş işgalci bir girişimdir" dedi.

Politika 25.02.2022, 20:02
BBP Lideri Destici: “Rusya’nın bugün başlattığı savaş işgalci bir girişimdir”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle partisinin Başkanlık Divanı’nı topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Destici, "Rusya’nın bugün başlattığı savaş işgalci bir girişimdir" dedi.

BBP, Rusya-Ukrayna gerilimi üzerine Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Hocalı Soykırımı’nın yıldönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu. Destici, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek, “Rus saldırıları, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yok edilmesi anlamına gelmektedir. Rus liderliğinin açıkladığı tehdit algısı, ciddiye alınamayacak kadar komik ve bir o kadar da saçma bir açıklamadır. Rusya’nın bugün başlattığı savaş, aslında güvenlik ve koruma güdüsüyle ortaya çıkan bir yaşama refleksi ile değil, tamamen saldırgan ve işgalci bir politikanın yürürlüğe konması ile ortaya çıkmış bir eylemdir. Putin yaptığı konuşmalar ve verdiği emirlerle bunu tüm dünyaya ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın açıkladığı tehdit algısının ciddiye alınmaması gerektiğini belirten Destici, gerçekte kendini korumak isteyen tarafın Ukrayna olduğunu dile getirdi. Söz konusu saldırının bir ülkenin başka bir ülke üzerinde siyasi kontrol oluşturmak üzere giriştiği sıradan bir saldırı olmadığına dikkat çeken Destici, Ukrayna’nın bir dizi işgal zincirinin ilki olduğunu kaydetti.

“(Putin) Sovyet Cumhuriyetleri’ni yeniden işgal edeceğini açıkça ilan etmiştir”

Putin’in 21 Şubat’ta yaptığı konuşmanın yeni bir dönem için ilan olduğunu belirten Destici, "Putin’in tüm dünyaya duyurduğu yeni emperyal bakış açısı, aklı başında her Türk milliyetçisi tarafından dikkatle okunması ve anlaşılması gereken tarihi bir olgudur. Putin konuşmasında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) kuran Lenin ve arkadaşlarını Rusya’ya ihanetle suçlamış, iddialarını akıl dışı bir tarih kurgusuna dayandırarak, eski Sovyet Cumhuriyetleri’ni yeniden işgal edeceğini açıkça ilan etmiştir” diye konuştu.

“Türk Dünyası tehdit altındadır”

Rusya’ya gerekli cevapların verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, “Rusya’nın tüm komşuları ve özellikle Türk Dünyası tehdit altındadır. Dün Kırım’da olduğu gibi bugün hedef Ukrayna, yarın ise hiç kuşkunuz olmasın hedef Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olacaktır. Bugün Ukrayna’nın yanında yer almazsak, yarın Türk Dünyası işgal edilirken hiçbir şey yapamayız" dedi.

Destici, Hocalı Soykırımı’nın 30’uncu sene-i devriyesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Destici, “Hocalı’da yaşanan soykırımın 30. yılında bölgemizde ve tüm dünyada barışın, insan hak ve hürriyetlerinin hakim olması dileklerimle Hocalı’da, Karabağ’da, Azerbaycan’da kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

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