BBP lideri Destici: “Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. Bizim ülkemizde bundan nasibini aldı. Bunların yükselmesinde temel sebep ne diye baktığımızda temel girdi maliyetlerinin artması diyebiliriz” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) ile iftar programında bir araya geldi. GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ve GİMAT esnafı ile buluşan Mustafa Destici, Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya ekonomisinin zor zamanlardan geçtiğini ancak yaz aylarından sonra üretimin artması ile bu durumların geride kalacağını söyledi.

“Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi”

Gıda ürünlerinin insanlık tarihi boyunca ihtiyaç olduğunu ve pandemi ile birlikte öneminin çok daha fazla anlaşıldığını vurgulayan Mustafa Destici, “Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. Bizim ülkemizde bundan nasibini aldı. Bunların yükselmesinde temel sebep ne diye baktığımızda temel girdi maliyetlerinin artması diyebiliriz. Bu temel girdi maddelerinin önemli bir kısmını ithal ediyoruz. İlaç, akaryakıt, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz ve kömür başta olmak üzere bu ürünlerin yüzde 70-80 diyebileceğimiz bir kısmını ithal ediyoruz. Dışarıda bu ürünlerin fiyatları çok yükseldiği için hem ithal ettiğiniz ürünlere yansıyor hem de ürettiğiniz ürünlere yansıyor. Hemen hemen gıda sektörünün tamında bunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Stokçulara karşı önlem alınmalı

Ekonomik ve üretim sıkıntılardan dolayı fırsatçılık yapanlar olduğunu söyleyen Destici, “Daha öncede ifade ettim; Anadolu öyle bir coğrafyadır ki, eskiden ticaretin adabına, ahlakına, geleneğine uygun hareket etmeyenler Ahilik Ocağın çıkarılırlarmış. Burada önce esnaf ve tüccarımızın bunları kendi içlerinde kontrol etmeleri lazım. Buradaki esnaf arkadaşlarımız bu konuda çok hassaslar. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duydum. Her toplum içerisinde bunlara uymayan insanlar oluyor. Bunlara karşı hem devlet tedbir almalı hem de derneklerimizin bunları içlerinde barındırmaması lazım” diye konuştu.

Esnafla konuştuğunu ve sıkıntılarını dinlediğini söyleyen Destici, bazı artışları onlarında açıklayamadığını tarladan çıkan ürünlerin satıcıya gelene kadar gereğinden fazla artış yaşadığını buna da müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Artan fiyatların Mayıs ayından sonra üretimin artmasıyla düşeceğine dikkat çeken Destici, geçiş sürecinde üreticinin de tüketicinin de mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gıdanın pandemi dönemi ile birlikte çok daha stratejik bir noktaya oturduğunu söyleyen GİMAT Başkanı Abdulkadir Aydoğan ise devletin gıda güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alacağına inandıklarını söyledi.