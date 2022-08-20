BBP Lideri Destici: "Acımız çok büyük"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin "Acımız çok büyük" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Gaziantep Nizip’te, meydana gelen trafik kazalarında üçü itfaiyeci, ikisi sağlıkçı ve ikisi de gazeteci de olan 15 vatandaşımızın vefat ettiğini, 22 vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Gaziantep’teki kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı dinmemişken Mardin Derik’te freni patlayan tırın sebep olduğu kazada da 19 vatandaşımızın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Vefat edenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.