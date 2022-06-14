Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletvekilliği görevi ve sıfatı terör propagandasının aracı yapılamamalıdır. Yine milletvekili sıfatı taşıyan birinin, görevi başındaki polis memuruna fiili saldırıda bulunması ise hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, dün Portekiz’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası’nda Kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı’nın altın, bir diğer sporcu Sevilay Öztürk’ün gümüş madalya alması göğüslerini kabarttığını belirterek, her iki sporcuyu da tebrik etti.

Destici, Pençe-Kilit operasyonunda şehitlerin olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete sabır ve başsağlığı diledi.

Destici, görevi esnasında Salihe Aydeniz tarafından saldırıya maruz kalan polis memuruna değinerek, "Milletvekilliği görevi ve sıfatı terör propagandasının aracı yapılamamalıdır. Yine milletvekili sıfatı taşıyan birinin, görevi başındaki polis memuruna fiili saldırıda bulunması ise hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu şahsın, DBP sözde Milletvekili Salihe Aydeniz’in ve yine Gezi Olaylarının yıldönümü vesilesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki eylem girişimine engel olan güvenlik mensuplarına fiili saldırıda bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlıkları kaldırılmalı, hak ettikleri cezaları alarak milletvekillikleri sonlandırılmalıdır. Gazi Meclisimiz terör destekçilerinden temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, Ankara’da yaşana sel felaketinde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Dün Akyurt’ta incelemelerde bulunduk. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin acziyet ve duyarsızlığını açıkça gözlemledik" şeklinde konuştu.

3600 ek göstergeye ilişkin olarak ise Destici, "Bilindiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, ’Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkarılması yönünde çalışma yapıldığı’ açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların neticesi, 6 Haziran 2022 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada; ’3600 ek gösterge çalışmasının sadece 4 meslek grubu için değil, bütün memurları kapsayacak şekilde yapıldığı; Tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığı; Şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin ise 2200’den 3000’ne çıkarılacağını, bu artışların halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacağı’ beyan edilmişti. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu çerçeve dahilindeki kamu görevlilerinden çeşitli talepler bize ulaşıyor. Çalışmalara katkı sağlamak için bu talepleri, aracılığınızla, ilgililerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Teklifte, ’Kamudaki şube ve ilçe müdürleri seviyesindeki yöneticilerin, idareciler arasında sayılmadığı dolayısıyla 3600 ek gösterge verilen idareciler arasında yer almadığı’, ’Şube müdürlüğü üstündeki diğer unvanlar için sınav şartı olmadığı gibi, şube müdürünün sınavla atanabileceği ve yükselebileceği 3600 ek göstergeli başka bir kadroda bulunmadığı’, ’3600 ek gösterge verilen öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis vb. çalışanlardan 1. derecede bulunanlara, 2 yıllık yüksek okul mezunu bile olsalar 3600 ek gösterge verilirken; Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki şube müdürleri görev alanı ile ilgili doktora dahi yapsa ek gösterge alamadıkları’ ve ’Şube müdürünün görev alanı ile ilgili okul bitirmesine rağmen 3600 ek gösterge alamaması; Eğitim Hizmet Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı vb. hizmet sınıfları ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfı arasında eşitlik ilkesini bozduğu’ yönünde kamu görevlilerimizin itiraz ve talepleri var" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mezhep üzerinden yaptığı söyleme yönelik ise Destici şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, etnik kökeni ve mezhebi üzerinden devletin seçimle gelinen görevlerine aday olması yönündeki itirazları kınıyor, bu tip davranışların bölücülüğe, ayrımcılığa zemin hazırladığını düşünüyorum. Binaenaleyh, Alevi kardeşlerimiz hem büyük İslam topluluğunun bir parçası hem de Türk Milleti’nin asli unsurudur. Herkes bunu iyice bellemeli, zenginliğimiz olan farklılıklarımız üzerinden ucuz siyaset yapmamalıdır."