BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Dezenformasyon gayretleri, terörün, terörün hizmet ettiği uluslararası çıkar çevrelerinin ve bu çevrelerin doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirdikleri işbirlikçileri tarafından, ortak amaç ve endişelerle köpürtülüyor”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Dezenformasyon gayretleri, terörün, terörün hizmet ettiği uluslararası çıkar çevrelerinin ve bu çevrelerin doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirdikleri işbirlikçileri tarafından, ortak amaç ve endişelerle köpürtülüyor” dedi.

Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, Türkiye’nin gündeminde iki başlık olduğunu belirterek, “2023 bütçesi ve yine 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri; siyasete dair tüm gelişmeler, artık bu iki ana başlıkla birlikte değerlendirilecek. Yine bu iki gündem maddesinin etrafında şekillenecek gelişmeler, dünyada, Avrupa’da devam eden savaş, savaşın dünyayı sürüklediği kutuplaşmalar, önce pandeminin, sonrasında savaşın derinleştirdiği, küresel ekonomik krizin neden olduğu iklimde gerçekleşecek. Aslında tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da, pek çok ülkede rastladığımız siyasi sarsıntılar, siyasi krizler, yönetim değişiklikleri, önemli ölçüde bu etkilerle şekilleniyor. Değişik vesilelerle daha önce de ifade ettim. Dünyadaki tüm gelişmeler, 1. ve 2. Dünya Savaşları’nın öncesindeki şartlarla önemli ölçüde benzerlik gösteriyor. Bu noktada başta siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, adım adım ilerlediğimiz felaketi önlemek için, ‘daha sorumlu’ davranmaları gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/YPG’nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattığını hatırlatan Destici, “Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından açıldı.

Öncelikle ifade edelim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde her hal ve şartta yanında olmakla birlikte, yine konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan, ’Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır’ açıklamasını destekliyor, açıklamanın dışında herhangi bir yorum yapmaya gerek duymuyoruz. Konunun ’terörle mücadele’ ve ’Türkiye’deki bazı meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin durumu’ olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iki boyutu var. Bu tip iddialar, mehmetçiğimizin kahramanca ve şerefle sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek için zaman zaman gündeme getiriliyor. Dezenformasyon gayretleri, terörün, terörün hizmet ettiği uluslararası çıkar çevrelerinin ve bu çevrelerin doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirdikleri işbirlikçileri tarafından, ortak amaç ve endişelerle köpürtülüyor" dedi.