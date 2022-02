BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "6 partinin en temel ülke meselelerinde bile uzlaşabileceklerini düşünmüyorum”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Verilen fotoğrafın, projeden büyük beklentileri olanlar için dahi herhangi bir heyecan uyandırdığını düşünmüyorum. Ayrıca, 6 partinin, geçmişte ifade ettikleri ilkelerine, söylemlerine ve siyasi istikametlerine baktığımızda, en temel ülke meselelerinde bile uzlaşabileceklerini düşünmüyorum” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM‘de basın toplantısı düzenledi. Destici, ‘yaşlılık’, ‘evde bakım’ ve ‘engelli’ maaşlarının, asgari ücret zammıyla birlikte arttığını hatırlatarak, “Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için; ki bu sayı 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 500 bin kişidir, 2022 yılında 842,81 lira olmuştur. Engel oranı, yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşlarımızın, (yaklaşık 300 bin vatandaşımız) engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira olmuştur. Takdir edersiniz ki bugünkü ekonomik ortamda bu maaşlar çok düşük kalmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın yaşama mücadelelerini bir nebzede olsa kolaylaştırmak için bu rakamlar minimum 2 bin 500 TL olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Destici, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde bire indirildiğini belirterek, “Kararı, halkımızın pahalılıktan korunması yönünde atılmış ciddi bir adım olarak görüyoruz. Uygulamayla, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler de muhakkak, KDV indirimini fiyatlara yansıtmak zorundalar. İndirim, bütün kesimleri; esnafı da vatandaşı da rahatlatacaktır. Bununla birlikte, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, çok iyi denetlenmelidir. Maliyetlerin artmaya devam etmeyeceğini; KDV indiriminin, fiyat artışlarında artık pik nokta olduğunu düşündüğümüz seviyeden geri dönüşün bir başlangıcı olacağını umuyoruz. KDV indirimiyle, Hazinede, bir kayıp olup olmayacağı, olursa hangi ölçüde bir gelir kaybının yaşanacağı da zaman zaman tartışılıyor. Süreci, öncelikle ‘alt ve orta gelir gruplarının kriz şartlarına ezdirilmemesi’ ve ‘siyasi iradenin sürdürdüğü mücadelenin, konu ve ülke dışı etkilerle kesintiye uğramaması’ açılarından ayrıca değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Destici şöyle devam etti:

“Kur korumalı Türk lirası mevduatlarından, 10 milyar dolar civarında bir döviz ve toplamda 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduatın oluştuğu basında yer aldı. Tasarruf olarak bulundurulduğu tahmin edilen yaklaşık 5 bin ton altının karşılığı olan 350 milyar TL’nin ekonomiye kazandırılması ve birikimin doğru yönetilmesiyle, yatırıma, üretime ve istihdama önemli ölçüde katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Elektrik fiyatlarında ‘fiyat indirimi’ yönünde mutlaka yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var ve yapılmalıdır. Tüm fiyatlara baskı yapan, akaryakıt fiyatları üzerindeki ÖTV de muhakkak kaldırılmalı ve bu şekilde akaryakıtta öncelikle yaklaşık yüzde 15’lik bir indirime gidilmelidir.”

Esnafın akaryakıt ve elektrik başta olmak üzere, maliyetleri yükselten çok sayıda problemle karşı karşıya olduklarını kaydeden Destici, “Özelde esnaflarımızın, genel anlamda ticaretin, bizce etkileri ölçüsünde tartışılmayan başka problemleri de var. Dijitalleşme, hayatın her alanını olduğu gibi ticareti de etkiliyor. Evet, ticaretin yapısı ve kodları değişiyor. Evet, çağın gerisinde kalamayız. Evet, tüketicinin ‘kaliteli’ ve ‘ucuz’ ürüne ulaşmasına engel olmayı, bir ‘çözüm’ olarak göremeyiz. Ancak, devlet, ‘rekabet’i korumayı, dönemsel fiyat politikalarının ‘yerli üretim’i ve ‘ülke ekonomisi’ni olumsuz etkilemesine kayıtsız kalmamalıdır. Global pazarlama şirketleri, her geçen gün, ülkemizde pazar paylarını artırıyorlar. Bu durum, hemen her ülkede, vergilendirme, denetim, küçük ve orta boy işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri başta olmak üzere, çok sayıda probleme neden oluyor. Şirket adı vermeden; Türkiye dışında vergilendirilen, ancak Türkiye’de satış yapan şirketlerin, ülkemizde ve ülkemizin şartlarına göre vergilendirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasının, ‘kendimizi korumak’ için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında, Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin, üreticilerden ve işletmelerden çok yüksek oranlarda kar aldıklarıyla ilgili, yoğun ve haklı şikayetler var. Ticaret Bakanlığı’mızın, dile getirdiğimiz, vatandaşlarımızın taleplerine duyarsız kalmayacağına, alınacak tedbirlere destek ve katkı sağlayacağına inancımızı, aracılığınızla, yetkililerle, üreticilerimizle, işletmelerimizle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Global pazarlama şirketlerinin yanında, başta Google olmak üzere, ‘tarayıcı’ ve ‘sosyal medya’ şirketleri, ülkemizde çok büyük reklam gelirleri elde ediyorlar. Bu gelirlerin vergilendirilmesi bir yana, cirolarının ve karlılıklarının hacmiyle ilgili bilgilere bile ulaşmakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Altı partinin bir araya gelmesine ilişkin olarak Destici, “Verilen fotoğrafın, projeden büyük beklentileri olanlar için dahi herhangi bir heyecan uyandırdığını düşünmüyorum. Ayrıca, 6 partinin, geçmişte ifade ettikleri ilkelerine, söylemlerine ve siyasi istikametlerine baktığımızda, en temel ülke meselelerinde bile uzlaşabileceklerini düşünmüyorum. Bununla birlikte, siyasi partiler arasındaki diyalog ve iş birliklerini, saygıyla karşıladığımızı, tekrar etmek istiyorum. İtiraz, basına da yansıdığı gibi, PKK’nın uzantısı HDP’den geldi. Herkes ‘HDP niye masada yok’ diye sorarken, HDP de aynı soruyu, bu 6 partiye yöneltti. HDP zaten bu birlikteliğin bir parçası. Anlaşılıyor ki sadece, bunu resmiyete dökmek ve fotoğrafta yer almak istiyor. Millet İttifakı da milletin tepkisinden çekindiği için, fiili olarak HDP’yle ittifak halinde olsa da bunu resmiyete dökmek ve fotoğrafta yer vermek istemiyor. İtiraz ve kamuflajın, HDP’nin masadaki varlığından çok, ona fotoğrafta yer verilmemesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da aynı kanaatte. Liderlerin uzlaşmalarının, sandıkta ve -bizce herhangi bir anlam ifade etmeyen- anketlerde görünen oylarını, kurdukları ittifaka taşıyabilmelerini ise mümkün görmüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Destici, basın toplantısından sonra Sinop Durağan Belediye Meclis üyesi Yunus Bozkurt’a Büyük Birlik Partisi’ne katılımından dolayı rozet taktı.