BBP Genel Başkanı Destici’den “Polis Haftası” mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Destici mesajında, “Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş tarihi olarak 1845’de İstanbul’da ‘polis’ adıyla bir teşkilat kurulduğunun ilan edildiği ve ‘Polis Nizamnamesi’nin yayınlandığı 10 Nisan gününü kabul ediyoruz. Devletin en önemli görevlerinden biri, kamu düzenini ve halkın güvenliğini sağlamaktır. Türk milleti, tarihinin her döneminde devletle yaşamış, devletle anılmış ve devleti kutsal kabul etmiştir. Bu nedenle milletimiz, Türk polisinin tarihini milletimizin tarihiyle akran sayar. Suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren Türk Polisi, bu asli görevlerini yaparken, aslında kamuya ait tüm alanlarda, devletin, vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun şartları sağlamış olur. Bu yönüyle polis teşkilatımızın, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe önemli bir katkı yaptığını söylemek zorundayız. Bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimiz, bu ağır çalışma koşullarının yanında, meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibariyle de çok ağır bir sorumluluk üstleniyorlar. Bu yönleriyle de emniyet mensuplarımız, milletimizin hayatında ve gönlünde önemli bir yer tutuyorlar. Bunun yanı sıra milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarını ülkemizin özellikle son 40 yılında teröre karşı milletin istikbalini, çukurlara, hendeklere gömme hayali kuranlara karşı, 15 Temmuz’da devleti yıkmaya kalkanlara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyle hatırlıyor, onları yüreğinde taşıyor.”

“Onların ailelerinin ailemiz, evlatlarının evlatlarımız”

Türk polisini vatanı uğruna canından dahi vazgeçebildiğine değinen Destici şöyle devam etti:

“Adına ‘devlet’ dediğimiz milletimizin manevi çatısını ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin milletimizin varlığı ve bekası için hayatlarını feda eden polislerimiz olduğunu, onların ailelerinin ailemiz, evlatlarının evlatlarımız, hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız. Devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için fedakarlıkla görev yapan, her birinin gözlerinde ay yıldızın ışıltısını gördüğümüz emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor; görevleri başında, terörle mücadelede milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, hassaten 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan 44 kardeşimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”