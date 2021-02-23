BBP Genel Başkanı Destici’den Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Partili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlere tepki göstererek, "Sadece sosyal medyadan değil, biz hakaretin her türlüsüne karşıyız. Ama maalesef karşınıza çıkıp iki laf edemeyecek insanlar sosyal medyadan istedikleri gibi hakaret, küfür edip yalan bilgi paylaşıyorlar. Burada özel durum ise bir hanımefendiye bir hakaret yapılması. Üstelik hakareti eden de bir hukukçu. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Mil-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik ve beraberindeki heyeti BBP Genel Merkezi’nde ağırladı. Burada bir konuşma yapan Destici, çalışma hayatında en önemli problemlerin örgütlenmemekten geçtiğini belirterek, bugüne kadar çalışan kesimin yanında oldukları gibi bundan sonra da yanında olacaklarını söyledi. İstanbul Sözleşmesi’ne değinen Destici, sözleşmenin sakıncalarını Meclis’te anlattıklarını hatırlatarak, "İstanbul Sözleşmesi, bizim gibi inanç değerlerine yüksek düzeyde önem veren ülkelerde sadece kadına şiddete karşı olan maddeler öne çıkartılarak bir algı ile destek arandı. Ben bu anlaşmaya destek verenlerin açıp İstanbul Sözleşmesi’ni okuduğuna inanmıyorum. Sadece kamuoyunda oluşan algı yüzünden destekliyorlar” dedi.

“Bu kabul edilebilir bir durum değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler hakkında da konuşan Destici, “Sadece sosyal medyadan değil, biz hakaretin her türlüsüne karşıyız. Ama maalesef karşınıza çıkıp iki laf edemeyecek insanlar sosyal medyadan istedikleri gibi hakaret, küfür edip yalan bilgi paylaşıyorlar. Burada özel durum ise bir hanımefendiye bir hakaret yapılması. Üstelik hakareti eden de bir hukukçu. Bu kabul edilebilir bir durum değil” diye konuştu.