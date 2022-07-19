BBP Genel Başkanı Destici’den Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kıbrıs Barış Harekatı, dünya Türklüğü ve İslam alemi başta olmak üzere, tüm dünya mazlumları için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Harekatın pek çok açıdan uzun yıllar boyunca hatırlanacak bir hadise olduğunu belirten Destici, o yıllarda Türkiye’nin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu, farklı sorunlar yaşadığını, buna rağmen Kıbrıs Türklerini maruz kaldığı soykırım girişiminden kurtardığını hatırlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olduğunu vurgulayan BBP lideri Destici, “Kıbrıs Barış Harekatı, dünya Türklüğü ve İslam alemi başta olmak üzere, tüm dünya mazlumları için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Milletimiz, harekatın yaşandığı dönemdeki bütün iç anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak el ele, bir bütün haline gelmiş; millet olmanın, sınır ve imkansızlık tanımayan gücünü bir kez daha idrak etmiştir. Bu yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı hem milletimiz hem de Türkiye Cumhuriyetinin, devletin her kademesinde görev yapan yöneticileri için, hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olmuştur” dedi.

“Türkiye’nin düşmanları var oldukça, içimizde onların işbirlikçileri de bulunmaya devam edecekler”

Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye’nin yakın tarihinde, uluslararası ilişkilerde gücünü tüm dünyaya gösterdiği önemli bir dönüm noktası olarak yer alırken, o dönemde cılız ve itibarsız da olsa, harekatla ilgili kendi içimizden birtakım ‘işgal’ söylemlerini işitmiştik. Aynı güruh, bugün de Türkiye’nin uluslararası alanda karşılaştığı her meselede, Türkiye’nin düşmanlarının tezlerinin, ‘gönüllü’, yahut ‘görevli’ sözcüleri olmaya ısrarla devam ediyorlar. Anlaşılıyor ki Türkiye’nin düşmanları var oldukça, içimizde onların işbirlikçileri de bulunmaya devam edecekler. Biz var oldukça da bu ihanet odaklarıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

BBP Genel Başkanı Destici, Kıbrıs Barış Harekatı’nda canlarını veren şehitleri ve harekatın gerçekleştirilmesinde emeği geçen devlet adamları ile askerleri rahmet ve saygıyla andı.