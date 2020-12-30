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BBP Genel Başkanı Destici’den gündeme dair değerlendirmeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir. Bunun başka yolu yok. O da canını vermezse bu suçu işlemeye devam edecektir. Artık buna bir dur demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Politika 30.12.2020, 16:12
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BBP Genel Başkanı Destici’den gündeme dair değerlendirmeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir. Bunun başka yolu yok. O da canını vermezse bu suçu işlemeye devam edecektir. Artık buna bir dur demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Parti Genel Merkezi’nde yılın son basın toplantısını düzenleyen BBP Genel Başkanı Destici, “1. ve 2. Dünya Savaşları’nın ardından 2020 yılı, tüm dünya için geçtiğimiz yüzyılın en zor günlerinin yaşandığı yıllardan biri olarak hatırlanacak” diye konuştu.

Açıklanan asgari ücrette artışın yüzde 22.88 seviyesinde olmasını beklediklerini fakat bu rakamın altında kalındığını belirten Destici, “Hem işçimizi hem kamuoyunu tatmin etmeyen bu rakamda bir iyileştirme yolu görüyoruz ve bunu da teklif ediyoruz. O da şudur; AGİ dışında asgari ücretliden alınan, ki bunlar gelir ve damga vergisi, 214.97 TL’dir. Bu açıklanan 2 bin 825 TL’nin üstüne eklendiğinde karşımıza 3 bin 39,97 TL gibi bir rakam çıkıyor. Biz asgari ücretliden alınan gelir ve damga vergisinin iptal edilerek asgari ücretliye verilmesini ve bu sayede asgari ücretin 3 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını teklif ediyoruz" dedi.

“Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir”

Öldürülen kadınların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Destici, kadın cinayetlerine ilişkin şunları kaydetti:

“Maalesef ülkemizde kadına şiddet ve kadın ölümleri canımızı yakmaya, yüreklerimizi dağlamaya parçalamaya devam ediyor. 2020 yılında da kadına yönelik şiddet, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlar milletçe en büyük üzüntü ve utanç kaynağımız oldu. Dün de bir bilim insanı İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aylin Sözer hanımefendinin insanın aklını alamayacak bir vahşilikle katledildiğine şahit olduk. Yine dün Selda Taş sabıkalı eşi tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Yine dün Vesile Dönmez’i oğlu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Herhangi bir insana karşı bu derece vahşi bir suç işleyebilen birinin bizim vergilerimiz harcanarak yıllarca muhafaza edilmesi sonrasında topluma geri dönmesine izin verilmesinin anlamsızlığını ve tehlikesini tekrar etmek istiyorum. Birisi vahşice, haince, sapıkça bir masumun canına kıyıyorsa o da canını vermelidir. Bunun başka yolu yok. O da canını vermezse bu suçu işlemeye devam edecektir. Artık buna bir dur demeliyiz.“

“HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu noktasında HDP dışında herkes hemfikir”

Hiçbir seçilenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını, dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığı olduğunun altını çizen Destici, “HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu noktasında HDP dışında herkes hemfikir. Anayasa 68. madde açık. Diyor ki ’teröre bulaşan siyasi parti kapatılır’. O zaman niye hala bu parti faaliyetine devam edebiliyor?" diye konuştu. HDP’nin PKK’nın uzantısı ve sözcüsü olduğunu savunan Destici, bu partinin kapatılması, hazine yardımı almaması gerektiğini kaydetti.

AİHM’nin kararlarında çifte standart olduğunu söyleyen Destici, “Demirtaş kararını AİHM verdi. ’Mahkeme uygulasın’ diyenler Anayasa Mahkemesi’nin Osman Kavala kararını eleştiriyorlar. Selahattin Demirtaş siyasi söylemlerinden dolayı içerde değil. Bu ülkede PKK’lıları, teröristleri, HDP sempatizanlarını ayaklanmaya davet etti ve bu çağrı sonucu onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir savaş provası yapıldı. Adalet hangi kararı verirse herkes onun yanında duracak” şeklinde konuştu.

’Siyasi partilere verilecek para esnafa aktarılsın’ talebi

Büyük Birlik Partisi olarak esnafın ekonomik olarak rahatlatılması adına kanun teklifi vereceklerini söyleyen Destici, Hazineden siyasi partilere verilecek paranın esnafa aktarılmasını talep etti. Destici, "Bu amaçla siyasi partilere sağlanan devlet yardımının özellikle azaltılması, 2021 yılı için tamamen kesilmesiyle hem ekonomik olarak milletimize bir katkı sağlanacak, hem milletimiz nezdinde siyasi partilere olan güven artacaktır” değerlendirmesini yaptı.
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