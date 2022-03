BBP Genel Başkanı Destici’den Çanakkale Zaferi mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bugün Çanakkale’de ‘Toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar’ içinde yurdun her bölgesinden, her etnik kökenden, her mezhepten, hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri, aynı zamanda Türk milletinin var oluş, Anadolu’nun ise Türk’e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde kanla yazılmıştır” dedi.

Destici, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çanakkale Savaşı, milletimizin hafızasında gurur ve hüznü birlikte barındırır. Çünkü ‘zafer’ olarak anılmasına rağmen Çanakkale Savaşı, tarihte Türk milletinin en ağır kayıplarını verdiği savaşlardan biridir. İstanbul ve Anadolu, ancak bu sayede vatanımız olmaya devam edebilmiştir. Bu nedenle milletimiz, Çanakkale Savaşı şehitlerimizi, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte bize Anadolu’yu, Trakya’yı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yeniden vatan yapan, vatanımızı bize emanet eden, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bilir ve hatırlar. ‘Bu toprakları, gerçek sahipleri olan şehitlerimizden emanet aldık, çocuklarımıza devredeceğiz’ derken, aklımıza İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte hep Çanakkale’de kaybettiğimiz vatan evlatları gelir” ifadesini kullandı.

Destici şunları kaydetti:

“Bugün Çanakkale’de ‘Toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar’ içinde yurdun her bölgesinden, her etnik kökenden, her mezhepten, hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunur. Onların hikayeleri, aynı zamanda Türk milletinin var oluş, Anadolu’nun ise Türk’e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde kanla yazılmıştır. Aynı ruh ve imanla ülkemiz ve milletimiz için mücadele etmeye, şehitlerimizden aldığımız emanetleri korumaya devam edeceğiz. Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bugüne, onurlu, hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi tekrar, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”