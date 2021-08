BBP Genel Başkanı Destici’den Afganistan açıklaması

Büyük Birlik Partisi’nin Genişletilmiş İl Toplantısı’na katılan Genel Başkan Mustafa Destici, yönetimde kim olursa olsun Afganistan halkıyla ilişkileri kesmenin söz konusu olamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Beyoğlu Öğretmen Evi’nde basın mensupları ile bir araya gelen Destici, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.

"Terörün partisi olmaz"

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ağustos ayındaki en büyük zaferlerden bir tanesi de 30 Ağustos zaferi. Buradan bir kere daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bazı siyasetçiler ya da siyasi partiler bilerek terör örgütünün temsilciliğini sözcülüğünü yapıyorlar. Türkiye’de hem PKK’nın hem DHKP-C’nin mecliste partileri var. Bunların azılı terör örgütü olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukuk bunun gereğini yapacak. Terörün partisi olmaz ama diğer taraftan bazı siyasi partilerimiz sırf iktidarı ele geçirme kaygısıyla terör örgütleriyle ilişkiler kurarlarsa, birliktelikler meydana getirirlerse onlar vatana, millete, gazilerimize, şehitlerimize ihanet etmiş olurlar. Sultan Alparslan’a da Selahaddin Eyyübi’ye de Mustafa Kemal Paşa’ya da ihanet etmiş olurlar" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale de dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır"

Genel başkan Destici, Afganistan’ın durumuna ilişkin "Afganistan’la bizim ilişkimiz sadece Cumhuriyet’in kurulduğu ya da hemen onun öncesinde Osmanlı Devleti ile başlamaz. O coğrafya ile ilişkimiz İslam’la müşerref olmamızla başlar. Bölge tamamen İslamiyet’e girmiş. Biz orayı hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımızın yani kardeşlerimizin ülkesi olarak görüyoruz. Pakistan’ı hangi gözle görüyorsak Afganistan’ı da aynı gözle görüyoruz. Afganistan’ı kim yönetirse yönetsin bizim Afganistan milletiyle ilişkimizi kesmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Burası Türk İslam dünyasının kalbidir. O yüzden herkes buradan yardım istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale de dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır. Başta bunları engellemek için Afganistan’ı yöneten Taliban dahi olsa, elbette bununla da diplomatik ilişkileri kesmemelidir ve Taliban için değil, Afgan halkı için oraya her türlü desteği vermelidir. Kabil havaalanı işletilmesi de dahil olmak üzere" ifadelerini kullandı.

"İslam anlayışımıza göre bunların yaptığı çoğu şey İslami değil"

Konuşmasının devamında Taliban’ın ortaya koyduğu görüntüleri ve uygulamaları onaylamadığını söyleyen Destici, "Bir kere Müslüman kadına hakaret ediyorlar, sözde İslami gruplar ama bizim inancımıza, İslam anlayışımıza göre bunların yaptığı çoğu şey İslami değil. Dolayısıyla bunu onaylamıyoruz, karşısındayız. Özellikle kadınlara karşı yapılan muameleyi kökten reddediyoruz. Kadın da erkek gibi bir insandır ve bütün hakları yüce Rabbim tarafından verilmiştir. Allah tarafından verilen hakları da hiçbir kulun almasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Afganistan huzura kavuştuktan sonra da kendi ülkelerine dönmeleri gerekir"

Gelen mültecilerin Türk soylu olanlarını önceleyeceklerini söyleyen Destici, "Bir de gelen mülteciler var. Kaçak yollarla gelen göçmenler var. Burada da yine açıkça söylüyorum Türk soylu olanları elbette önceleyeceğiz. Bunları biz ülkemizde belli noktalardan; Doğu’da, Güneydoğu’da oralarda belli merkezler oluşturarak, kamplar oluşturarak tampon bölgelerde tutacağız. İçerilere gönderilmemesi gerekir ve Afganistan huzuruna kavuştuktan sonra da kendi ülkelerine dönmeleri gerekir" dedi.

"Aşınızı olun"

Devletin pandemi konusunda aldığı kararları desteklediğini belirten Destici, "Bu sene yüz yüze eğitim konusunda hem hükümet hem Milli Eğitim Bakanlığımız kararlılar, biz de bu kararı destekliyoruz. Aşı karşıtlığının önüne geçerek buradan siyasi rant elde etme peşinde olan siyasetçilerimiz ortaya çıkmaya başladı. Ya kardeşim akıl var, mantık var, bilim var. Şimdi bu gibi konularda bizim ahkam kesmemiz hiçbirimizin ya da bilgisi olmayan vatandaşların doğru olmaz. Bilim ne diyorsa, bilim insanları ne diyorsa, tıp ne diyorsa, tıp insanları ne diyorsa ona uymamız lazım. Devletimiz de buna göre kararlar alıyor. Haftada iki kere PCR testi zorunluluğu getirilmiş. Şimdi bana diyorlar ki genel başkanım buna karşı bir açıklama yap. Hayır, tam tersini yapıyorum. Diyorum ki bir, aşınızı olun. İki, olmuyorsanız o zaman PCR testinizi vereceksiniz" dedi.

"Barajın hiç olmaması lazım"

Seçim kanununda birtakım değişiklikler yapılacağını vurgulayan Destici, "Önümüzdeki seçime büyük ihtimalle yeni bir seçim kanunuyla gidilecek. Yani Ekim ayında meclis açıldığında seçim kanununda birtakım değişiklikler yapılacak. Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak partiler arası görüşmeler sürüyor. Bizim heyetimiz de iki kere görüştü.

Burada, barajın düşmesi noktasında bir mutabakat var ama sadece barajın düşmesi tek başına ya da yüzde 5’e düşmesi problemi çözer mi? Çözmez. Barajın hiç olmaması lazım. Bir kere bunu ifade ediyorum. Olursa da maksimum yüzde 1 seviyesinde olması lazım. Vatandaşa tasarruf et diyeceksin, ekonomik davran diyeceksin ama öbür taraftan 5 partiye her yıl 500 trilyon, seçim olduğunda da 1,5 kat trilyon verirsen vatandaş buna itibar etmez. Biz ne dedik, bu partide dedik ki gelin bunu esnafa verelim dedik pandemi döneminde. Hiçbirisi ağzını açmadı. Onu ver, bunu ver, şunu ver diye her gün televizyonda konuşan muhalefet partileri de şu yiğitliği yapamadılar. Biz, derler ya insanın sözüne bakılmaz işine bakılır. Sen konuşuyorsun da, sen ne yapıyorsun? O muhalefet partilerinin birisi ’biz bu yardımı almıyoruz, zorda kalan esnafımıza veriyoruz’ deseydi, o zaman samimiyeti görülürdü ama samimi değiller. Bir kuruşunu vermediler. Onun için kaldırılsın diyoruz madem tasarruf, kaldırılsın " dedi.

Toplantı sonrası Kızılay Meydanı’na geçen Mustafa Destici, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.