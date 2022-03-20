BBP Genel Başkanı Destici: “Türk Tabipler Birliği, Türk hekimlerini temsil etmiyor."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği (TTB) Türk hekimlerini temsil etmiyor. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor” dedi

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 10. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, pandemi sürecinde sağlık çalışanların olağan üstü bir gayretle görevlerini yaptığını belirterek tüm sağlık camiasına teşekkür etti.

Bazı kesimlerin hükümet ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını kaydeden Destici Türk Tabipler Birliği’ne yüklendi.

Cumhur İttifak’ı ile yola devam edeceklerini de ifade eden Genel Başkan Destici,” Bazı kesimler hükümetimizle sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışsa da asla bunu başaramayacaklar. Adından Türk kelimesi olmasına rağmen Türk Tabipler Birliği Türk hekimlerini temsil etmiyor. Biz hekim kardeşlerimizle görüşüyoruz. Maalesef Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanlarımızın çok az bir kesimini temsil etmelerine rağmen sanki bütün doktorlarımızı temsil ediyormuş gibi bir hava veriyorlar. Türk Tabipler Birliği başkanı başta olmak üzere Türk Tabipler Birliği’nin üyeleri ne kadar bölücü terör örgütü, aşırı sol unsur varsa onların sözcülüğünü yapıyorlar. Türk hekimlerinin sözcülüğünü yapmıyorlar. Bu çok net dolayısıyla biz bunu kınıyoruz. Allah’ın izniyle Alperen kardeşlerimiz ve Cumhur İttifak’ı ile durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu