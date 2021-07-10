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BBP Genel Başkanı Destici Tekirdağ’da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Politika 10.07.2021, 15:15
BBP Genel Başkanı Destici Tekirdağ’da
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çorlu programının ilk durağında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Çorlu TSO yöneticileri ile basına kapalı olarak düzenlenen programda bir süre görüşen Destici daha sonra Çorlu şehir merkezine geçerek Kumyol Caddesi ile Omurtak Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Destici görüştüğü esnaftan da pandemiye ilişkin taleplerini dinledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki parti yöneticileri daha sonra Kırklareli programına katılmak üzere bu şehre hareket etti.
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