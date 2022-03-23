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BBP Genel Başkanı Destici: “Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına şiddet suçlarında cezai yaptırımların artırılmasını öngören yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını belirterek, "Teklif kapsamında şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek” dedi.

Politika 23.03.2022, 13:28
BBP Genel Başkanı Destici: “Şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına şiddet suçlarında cezai yaptırımların artırılmasını öngören yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını belirterek, "Teklif kapsamında şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopterin düşmesi sonucu yanındaki 5 kişi ile birlikte hayatını kaybettiği olayın 13. yıldönümünde partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Birçok partilinin de katıldığı açıklamada Destici, Down Sendromu Farkındalık Gününe vurgu yaparak, “Pazartesi günü Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ydü. Tüm engellilerimize olduğu gibi ’farklı’ ve ’özel’ insanlar olan down sendromlu kardeşlerimize, evlatlarımıza karşı hem devlet olarak hem de fert fert hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Onların özel şartlarına uygun iyi bir eğitim almaları, hayatlarını çalışarak idame ettirebilmeleri, sosyal hayatın mümkün olduğunca içinde olabilmeleri ve güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek zorundayız. Onların başarılarını, yaşama savaşlarını, kendilerinin, ailelerinin günlük hayat mücadelesi içinde karşılaştıkları zorlukları gündeme taşımak ve tüm toplumda bir farkındalık oluşturmak için hepimize, en çok da basın yayın kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

“Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilecek”

Şiddet mağduru kadınlar için de Meclis’te çalışmaların başlayacağını belirten Destici, “Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kadına şiddet suçlarında cezai yaptırımların artırılmasını öngören yasa teklifi görüşülmeye başlanıyor. Yasanın komisyon ve genel kurul aşamalarında takipçisi olacağız. Teklifte daha önce pek çok kez dile getirdiğimiz hususların önemli bir bölümünün yer aldığını görüyoruz. Kadına karşı şiddet suçları ’nitelikli hal’ kapsamına alınarak ağırlaştırma nedeni haline getiriliyor. Teklif ile getirilen bir başka önemli düzenleme ise en çok şikayet konusu olan fiillerin başında gelen ’ısrarlı takibin’ ilk kez müstakil suç olarak düzenlenip ceza yasasına girmesi. Israrlı takip suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca ısrarlı takip suçları ’uzlaştırma’ kapsamı dışında tutuluyor. Kadına şiddette ’iyi hal’ indiriminde bir değişikliğe gidilmesi de teklifte yer alan ayrıntılar arasında. Teklif kapsamında şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretiz avukat görevlendirilecek” değerlendirmesini yaptı.

“Polisimize yönelen tahrik, hakaret ve istismara da şahit olduk”

Adana’daki gösteriye yapılan müdahale ile ilgili konuşan Destici,” Bilindiği gibi Adana’da polisimiz, izinsiz bir gösteriye müdahale etti. İddialar hakkında konuşan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, orantısız güç kullanıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suçla mücadele, İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi hukuk içinde yapılmalıdır. Yayınlanan görüntülerde sadece eylemcilere uygulanan şiddeti görmedik; polisimize yönelen tahrik, hakaret ve istismara da şahit olduk. Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarısına doğrudan tepki gösteremeyen terörle iltisaklı grupların benzer her hadisede İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun istifasını istediklerinin de farkındayız. Benzer her hadiseden sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun terör ve terörle iltisaklı gruplarla daha kararlı bir mücadele yürüttüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyoruz”

Yürütülen operasyonlara direnç oluşturmaya çalışanların kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, “Türkiye’de dini cemaat görüntüsü altında devletin FETÖ’yle, PKK’yla mücadelesine, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlardan pandemi nedeniyle uygulanan zaruri kısıtlamalara, devletin zor şartlarda yürüttüğü her göreve bir direnç noktası oluşturmaya çalışanlar ciddiyetle kontrol edilmelidir. Dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyoruz. 40 bin kişiyi öldüren terör örgütü bile siyaset yapıp Meclis imkanlarından faydalanıyor, hazineden pay alıyor” diye konuştu.

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