banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

BBP Genel Başkanı Destici: “PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin çoktan kapatılması gerekiyordu”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Politika 05.09.2021, 16:01
BBP Genel Başkanı Destici: “PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin çoktan kapatılması gerekiyordu”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin kapatılması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 1’inci Olağan Kırklareli İl Kongresi’ne katıldı. Bir restoranda düzenlenen kongreye Destici’nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, parti ilçe başkanları, partililer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ile siyasi parti il başkanları katıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede partililere seslenen Destici, HDP’nin kapatılması gerektiğini belirterek, “PKK’nın siyasi uzvu olan, siyasi uzantısı olan HDP’nin çoktan kapatılması gerekiyordu terörle mücadele kapsamında. Bakın bazıları demokrasi diyor, insan hakları diyor, siyasi partilerin varlığı diyor. Tamam da HDP normal siyasi parti değil ki PKK’nin bir siyasi uzvu. Meclis kürsüsünde adamlar bunu dillendiriyor. PKK’nın bir tane bile eylemini kınamıyorlar. Tam tersi Barış Pınarı Harekatı yapıldığında bizim devletimize işgalci, ordumuza da katliamcı diyor. Hainler çıkıp bunu Meclis kürsünde söylüyor. Normal bir siyasi parti olarak değerlendirebilir miyiz bunu, değerlendiremeyiz. En son Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açtı, eksikler var dendi, Anayasa Mahkemesi’ne tamamlandı tekrar gönderildi. Şu anda HDP savunma için ek süre istedi. Biz açık ve net bir şekilde yıllardır ifade ediyoruz, terör örgütünün partisi olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler. Adam gibi demokrasi içerisinde bu devletin anayasasına uygun, yasalarına uygun parti kuracakmışsın, siyaset yapacakmışsın sonuna kadar herkese açık. Ama terörün, terör örgütünün partisi olmaz, bunun sözcüsü olmaz. Onun için burada bütün siyasi partilerimiz birlik olmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Kırklareli İl Başkanlığı görevine Ercan Andaç seçildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0