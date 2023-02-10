BBP Genel Başkanı Destici Osmaniye’de

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Osmaniye’de artçı sarsıntı sebebiyle öğle saatlerinde yıkılan 3 katlı binanın enkaz alanında çalışmaları inceledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye’de hasar gören 3 katlı bina öğle saatlerinde artçı sarsıntı ile yıkıldı. Rızaiye Mahallesi Nahir yolu üzerinde bulunan binanın enkazında ekipler çalışma yürütürken, Osmaniye’de bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de enkaz bölgesine geldi. Destici, çalışmalarla ilgili arama kurtarma yetkililerinden bilgi aldı.